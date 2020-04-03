На столичном Виноградаре вспыхнул крупный пожар: копы перекрыли улицу (видео)

Как сообщили в ГУ ГСЧС в столице, горят трава и деревья на открытой территории

На столичном Виноградаре днем в пятницу, 3 апреля, в районе улицы гетмана Выговского вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", из-за сильного задымления в районе пожара полиция перекрыла движение транспорта.

"На Виноградаре – в районе улицы гетмана Ивана Выговского (бывшее название – Маршала Гречко) вспыхнул крупный пожар на открытой территории – горит трава и деревья. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. На месте работают спасатели, тушат пламя", – рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Жители Виноградаря в социальных сетях также активно публикуют фотографии ЧП.

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И видео:

Видео: DTP KIEV INFO

Напомним, в Броварах 2 апреля произошел масштабный пожар – горел ангар-овощехранилище площадью 700 кв.м. По данным пожарных, овощехранилище загорелась потому, что на помещение склада перекинулся огонь от возгорания травы на площади около 1000 кв. м. На ликвидацию пожара ушло около двух часов.

Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.

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