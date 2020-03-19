Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Масштабный пожар в Голосеевском районе: что там горит (фото)

19 марта, 18:47

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Площадь пожара - более 300 квадратных метров, на месте работают спасатели

В Киеве вспыхнул крупный пожар в переулке Моторном, в Голосеевском районе столицы. В небо поднялись клубы черного дыма. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, сообщение о возгорании поступило им в 17;20.

"На место выехали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Горит трава, мусор и автомобильные шины", – рассказали спасатели.

Там добавляют, что в столице участились травяные пожары и призывают граждан быть осторожными с огнем. Отметим, что огромное облако черного дыма жители Киева видели даже в нескольких километрах от пожара

Фото: Типичное Голосеево

В тренде
Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

Напомним, 18 марта в Киеве пламя со горящего в частном секторе мусора перекинулось на деревянный домик и гараж. Столичным спасателям удалось не только потушить пожар но и избежать взрыва: оказалось, что в гараже хранились газовые баллоны.

Также на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий на улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации.

Как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели горит пожарные пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...