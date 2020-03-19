Масштабный пожар в Голосеевском районе: что там горит (фото)

В Киеве вспыхнул крупный пожар в переулке Моторном, в Голосеевском районе столицы. В небо поднялись клубы черного дыма. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, сообщение о возгорании поступило им в 17;20.

"На место выехали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Горит трава, мусор и автомобильные шины", – рассказали спасатели.

Там добавляют, что в столице участились травяные пожары и призывают граждан быть осторожными с огнем. Отметим, что огромное облако черного дыма жители Киева видели даже в нескольких километрах от пожара

Фото: Типичное Голосеево

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Напомним, 18 марта в Киеве пламя со горящего в частном секторе мусора перекинулось на деревянный домик и гараж. Столичным спасателям удалось не только потушить пожар но и избежать взрыва: оказалось, что в гараже хранились газовые баллоны.

Также на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий на улице Красноткацкая. Во время тушения пожара спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились химические отходы, которые хранились для дальнейшей утилизации.

Как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

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