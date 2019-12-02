Массовая драка и погром на столичных Позняках: появились подробности

В столичной полиции рассказали подробности массовой драки и погрома в круглосуточной пиццерии на улице Срибнокильской, недалеко от станции метро "Позняки".
В результате потасовки пострадало восемь человек.
"Ночью произошла драка между посетителями и персоналом заведения. До приезда полиции люди, которые устроили драку, уехали от заведения на автомобиле BMW. Уже установлена личность водителя. На этой машине он протаранил входные двери в заведение. Также устанавливают личности других лиц, которые принимали участие в драке. Решается вопрос по поводу открытия уголовного производства по статье "Хулиганство". Сколько человек принимали участие в драке, точно неизвестно, но есть информация о восьми людях, которые получили травмы в результате драки", – сообщили в полиции Киева.
Ранее в супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.
Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.
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