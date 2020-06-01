Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Массовая стрельба в Броварах: 20 подозреваемым избрали меры пресечения

1 июня, 08:18

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Теперь наказание, по словам Авакова, ждет организаторов преступления

Суд избрал меру пресечения 20 подозреваемым в деле о массовой перестрелке в Броварах. Задержанных отправили под арест на 60 суток, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", – написал он.

Министр отметил, что еще одно дело по перестрелке суд будет рассматривать сегодня, 1 июня, в 10 утра. Кроме того, еще двум людям объявили подозрение заочно.

Реклама

"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается!" – добавил Аваков.

Напомним, ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси".

Реклама

Ранее уже сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Кроме того, недавно Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

подозреваемые задержание перестрелка арест бровары киевская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять