Массовая стрельба в Броварах: 20 подозреваемым избрали меры пресечения

Суд избрал меру пресечения 20 подозреваемым в деле о массовой перестрелке в Броварах. Задержанных отправили под арест на 60 суток, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", – написал он.
Министр отметил, что еще одно дело по перестрелке суд будет рассматривать сегодня, 1 июня, в 10 утра. Кроме того, еще двум людям объявили подозрение заочно.
"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается!" – добавил Аваков.
Напомним, ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси".
Ранее уже сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.
Кроме того, недавно Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.
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