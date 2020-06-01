Массовая стрельба в Броварах: 20 подозреваемым избрали меры пресечения

Теперь наказание, по словам Авакова, ждет организаторов преступления

Суд избрал меру пресечения 20 подозреваемым в деле о массовой перестрелке в Броварах. Задержанных отправили под арест на 60 суток, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", – написал он.

Министр отметил, что еще одно дело по перестрелке суд будет рассматривать сегодня, 1 июня, в 10 утра. Кроме того, еще двум людям объявили подозрение заочно.

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"На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается!" – добавил Аваков.

Напомним, ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси".

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Ранее уже сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Кроме того, недавно Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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