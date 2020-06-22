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Массовое ДТП в Киеве: на Крещатике столкнулись пять машин (фото)

22 июня, 12:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Крупная авария на время парализовала движение по центральной улице столицы

Спустя пару дней после массового ДТП на проспекте Королева в Киеве сразу несколько машин столкнулись уже в самом сердце украинской столицы – на Крещатике, временно парализовав дорожное движение.

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Ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции столицы, УНН сообщает, что массовая авария произошла утром 22 июня рядом с ЦУМом.

"Поступило сообщение о ДТП около 9:00 утра. По предварительной информации, у нас там было пять участников ДТП – Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen", – отметили патрульные.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал, а сами водители находились в трезвом состоянии.

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Патрульная полиция уже прибыла на место случившегося и приступила к оформлению ДТП. На данный момент дорожное движение было восстановлено.

Напомним, что ранее на Крещатике фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре, однако в результате ДТП никто не пострадал.

А в апреле в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину, после чего врезался в другую легковушку.

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Киев ДТП Крещатик дорожное происшествие

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