Массовое заражение коронавирусом под Киевом: число инфицированных растет

В общежитии, где заразились десятки людей, отключили воду и свет

Число инфицированных коронавирусом людей в Вишневом, где накануне стало известно о вспышке коронавируса в общежитии, снова возросло. Напомним, что по состоянию на утро 22 апреля в Вишневом инфицированных было 52 человека, из которых у 26 COVID-19 лабораторно подтвердился в течение минувших суток.

Как сообщается на странице в Facebook городского совета, по состоянию на 12:00 22 апреля в Вишневом подтвержден еще один случай. В целом инфицированы уже 53 человека, из них – семь детей, три летальных случая, один человек выздоровел.

"На стационарном лечении (г. Киев, Боярка) находятся четверо пациентов. Пациенты и контактные с ними лица находятся под пристальным наблюдением врачей! Всего за период карантина протестировано 203 человека методом ПЦР-диагностики и 110 экспресс-тестами", – говорится в сообщении.

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Пока что не уточняется, был ли новый случай выявлен в общежитии на улице Образования, где зарегистрирована вспышка COVID-19, или же за его пределами. На данный момент известно только, что в общежитии выявили как минимум 37 инфицированных и два летальных случая. В Киевской областной государственной администрации обещали предоставить уточненные данные сегодня к вечеру.

Вместе с тем Telegram-канал "PavlovskyNews" сообщает, что в охваченном коронавирусом общежитии, закрытом на карантин, отключили воду и свет.

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"Частные владельцы отключили свет, горячую воду и отопление. Без отопления три семьи и без воды и света – 10 семей", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в здании проходит дезинфекция.

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Подробности истории с COVID-19 в Вишневом смотрите в сюжете:

Напомним, что на 22 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592 человек. Кроме того, карантин в Украине продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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