В Киевской областной государственной администрации сообщили детали новых случаев инфицирования в регионе за минувшие сутки. Напомним, что лабораторно коронавирус подтвердился у еще 34 человек, общее число зараженных достигло 390.

В частности, более 30 случаев зарегистрировано в Киево-Святошинском районе. 26 из них – в Вишневом, где как стало известно накануне, вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии на улице Образования, 5. Накануне в КОГА сообщали о 37 заразившихся в общежитии и двух погибших от коронавируса. Более точные сведения, как сообщалось, будут известны сегодня к вечеру.

Остальные случаи выявлены – один в Софиевской Борщаговке, один в Крюковщине, один в Тарасовке, два в Петропавловской Борщаговке и первые случаи зарегистрированы в Чабанах и Юрьевке. Всего в Киево-Святошинском районе уже 133 случая COVID-19 и он лидирует среди всех остальных по области по числу зараженных.

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Кроме того, один новый случай также зарегистрирован в Вышгородском районе.

Из всех инфицированных на стационарном лечении – 102 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 288 человек.

В тренде Вспышка коронавируса под Киевом: появились новые данные о ситуации в Вишневом

Среди новых случаев заражения семь – у детей. Общее число несовершеннолетних с COVID-19 в области составляет 28 человек.

За сутки выздоровели четыре человека, всего выздоровевших 32. Новых летальных случаев не зафиксировано.

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Напомним, что на 22 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592. Из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль допустил, что определенное смягчение карантинных ограничений, которые введены в Украине еще с середины марта, может начаться после 11 мая. По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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