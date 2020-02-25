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Массовые драки с полицией в Киеве – стало известно, что ждет дебоширов

25 февраля, 10:59

За выходные произошло три инцидента

На выходных в столице полицейские задержали правонарушителей, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление при задержании. Кроме драки с патрульными на Святошино, о которой мы писали ранее, в полиции Киева рассказали еще о двух инцидентах.

Напомним, около полуночи в Святошинское управления поступило сообщение о том, что в парке на улице Петрицкого компания молодежи распивает алкогольные напитки и слушает громкую музыку. На место происшествия отправили экипаж патрульных.

По прибытию полицейские сделали замечание и призвали прекратить нарушать общественный порядок, на что один из парней начал нецензурно ругаться и толкать патрульного.

"Чтобы усмирить дебошира, работники полиции применили спецсредство слезоточивого действия, однако правонарушитель вел себя агрессивно и несколько раз ударил полицейского. Правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия и задержали его. Им оказался ранее не судимый 24-летний местный житель", – рассказали правоохранители.

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Другие два случая произошли в Оболонском и Шевченковском районах, на улицах Маршала Рокоссовского и Бакинской. Во время отработки вызовов сотрудники полиции пытались успокоить мужчин, которые вели себя агрессивно, а в ответ дебоширы бросились на стражей порядка с кулаками. Полицейские задержали их. Фигурантами оказались киевляне, 1993 года рождения.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Днепре произошла потасовка с участием патрульных: они пытались обезвредить мужчину, который вел себя, по утверждениям очевидцев, неадекватно. На проспекте Героев мужчина, пребывавший в состоянии опьянения, разгуливал по проезжей части, создавая аварийную ситуацию на дороге. Это увидели патрульные, и сделали ему замечание. Но мужчине это не понравилось, и он, ругаясь, полез в драку к копам.

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Киев драка полиция патрульные

Источник: Сегодня

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