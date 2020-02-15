Под Львовом мужчина в поезде ударил пассажира и избил копа: подробности

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В Львовской области полицейские задержали пассажира электрички "Львов – Стрый", который конфликтовал с другими пассажирами. Во время проверки на алкоголь правонарушитель сломал нос полицейскому. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Как сказано в сообщении, инцидент произошел в День Валентина, 14 февраля, около 18.00.

Предварительно установили, что 41-летний мужчина во время ссоры с другими пассажирами ударил 32-летнего жителя Стрыйского района. Правоохранители прибыли на железнодорожную станцию "Розвадив", сняли нарушителя с поезда и доставили в больницу для медицинской проверки на состояние опьянения.

"Находясь в приемном отделении, мужчина и в дальнейшем вел себя неадекватно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции телесные повреждения, ударив его кулаком в лицо", – сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейского госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом спинки носа и сотрясение головного мозга.

По этим фактам следователи открыли уголовное производство. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 20 января в поезде № 43 Киев – Ивано-Франковск избили проводника. Четверо пассажиров нанесли проводнику телесные повреждения после того, как он сделал на замечание о том, что курить в тамбуре вагона запрещено.

Кроме того, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского , который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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