"Минер" моста Метро в Киеве задержан: видео

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве 1 июня, задержан. Об этом сообщат столичные паблики.
Как сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас", на мосту Метро были слышны, предположительно, взрывы или стрельба.
В патрульной полиции Киева подтвердили, что "минер" задержан около 15:20.
"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", – говорится в сообщении полиции.
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Также в Сети появилось видео, как мужчину ведут бойцы спецназа после задержания.
Напомним, в 13:41 в столичную полицию позвонил мужчина с угрозой подорвать мост Метро. Неизвестный находился на мосту в маске и с пакетом. Движение транспорта, пешеходов и поездов метро на мосту было остановлено. На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.
Также в Сети появилось фото неизвестного.
Новости "Сегодня" писали, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера".
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