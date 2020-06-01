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"Минер" моста Метро в Киеве задержан: видео

1 июня, 15:26

Наталья Руда Наталья Руда

Ранее с мужчиной начали вести переговоры

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве 1 июня, задержан. Об этом сообщат столичные паблики.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас", на мосту Метро были слышны, предположительно, взрывы или стрельба.

В патрульной полиции Киева подтвердили, что "минер" задержан около 15:20.

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"Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", – говорится в сообщении полиции.

Читайте также: Мост Метро перекрыт из-за угрозы взрыва: все подробности

Также в Сети появилось видео, как мужчину ведут бойцы спецназа после задержания.

Видео: Киев Сейчас

Напомним, в 13:41 в столичную полицию позвонил мужчина с угрозой подорвать мост Метро. Неизвестный находился на мосту в маске и с пакетом. Движение транспорта, пешеходов и поездов метро на мосту было остановлено. На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

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Также в Сети появилось фото неизвестного.

Фото: Нацполиция, dtp.kiev.ua

Фото: Нацполиция, dtp.kiev.ua

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера".

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Киев задержание мост метро минер

Источник: Сегодня

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