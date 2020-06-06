"Минера" моста Метро в Киеве перевели из СИЗО в психбольницу

Сейчас он находится медучреждении в поселке Глеваха

Арестованного "минера" моста Метро перевели из следственного изолятора в психбольницу. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Вчера срочно поместили его в больницу в связи с изменением меры пресечения", - сказала она.

Ранее злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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"Там его после избрания меры пресечения осмотрел фельдшер. И из-за его неадекватного поведения и склонности к суициду вызвал "скорую" психиатрическую помощь, и его также осмотрели, дали свое консультативное заключение. И администрация СИЗО нам сообщила, что они рекомендовали содержать его не в условиях следственного изолятора, а в специализированном медицинском учреждении, под наблюдением, в условиях, которые исключают его опасное поведение", - пояснила пресс-секретарь.

Так, экстренно провели судебное заседание, суд удовлетворил ходатайство и вечером 5 июня Виталия Ткаленко доставили в медучреждение в поселке Глеваха Киевской области. Там он будет находиться до 29 июля включительно. Следующие решения относительно судьбы задержанного будут приниматься с учетом заключения психолого-психиатрической экспертизы.

Максимец рассказала, что задержанный не пытался покончить с собой, но "высказывал намерения о том, что если его будут содержать в СИЗО, так он что-то с собой сделает".

"Поэтому для его собственной безопасности, безопасности лиц, которые могли бы быть с ним в одной камере, врачи рекомендовали все же ему изменить меру пресечения. Что ему лучше быть в больнице, где ему смогут предоставить профессиональную психиатрическую помощь", – сказала пресс-секретарь прокуратуры.

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Также выясняется, не находится ли Ткаленко на учете в каком-то спецучреждении, ведь во время судебного заседания сообщили, что якобы полгода тому назад у него было "плохое психическое состояние".

Напомним, 1 июня неизвестный мужчина пришел на мост Метро с пакетом, сообщив в полицию об угрозе взрыва. В итоге движение на мосту авто, метро и пешеходов перекрыли, а на место ЧП приехал спецназ. Мужчину задержали.

По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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