"Минера" столичного моста Метро отправили под арест (видео)

Мужчине, который угрожал 1 июня взорвать мост Метро в Киеве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 315 тыс. гривен. Такое решение вынес Днепровский районный суд столицы в среду, 3 июня.

В ходе заседания мужчина заявил, что его не задерживали, а он сдался сам, и что он кричал спецназовцам, что у него муляж, а не взрывчатка. Кроме того, он заявил, что не хочет, чтобы его отправили в СИЗО, однако выразил сожаление, что объектом его "минирования" стал мост Метро.

Видео: Киев Сейчас

Напомним, что 1 июня 32-летний житель Киево-Святошинского района "заминировал" мост Метро в Киеве. Его оперативно задержали. Сообщалось, что у него проблемы: мать в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить.

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По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Все подробности в спецтеме Минирование моста Метро

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