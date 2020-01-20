"Минера" моста Метро выпустили из СИЗО и отправили в больницу

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина был не в себе

Скриншот

Днепровский районный суд столицы изменил меру пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение, сообщает прокуратура столицы.

Указанное решение суд принял на заседании 20 января. Так, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Напомним, 18 сентября он совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Реклама

Правоохранители провели спецоперацию и обезвредили "минера".

В тренде Крещение в Киеве: где можно будет окунуться и отметить праздник

20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Его действия органом следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. В ноябре ее продлили на два месяца. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

Сейчас бывший военный Алексей Белько содержится под стражей. Материалы уголовного производства переданы из полиции в Службу безопасности Украины. Уголовное производство открыто по двум статьям УК: "Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан" и "Хулиганство". Если вину Алексея Белько докажет суд, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама