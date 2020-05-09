"Минировала" больницы и кинотеатры: в Киеве поймали "телефонную террористку"

Киевлянка рассылала письма с сообщениями о минировании

В Киеве разоблачили женщину в рассылке ложных сообщений о минировании. Фигурантка сообщала о минировании объектов на территории Украины с помощью электронной почты с использованием средств анонимизации, сообщает Киберполиция.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемой. По результатам изъято мобильные телефоны и компьютерную технику, с помощью которой направлялись заведомо ложные сообщения о минировании.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Киевской области полицейские задержали 44-летнего гражданина России, который несколько раз сообщал о "минировании" села в Бориспольском районе. Также житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

А в 2019 году в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на присутствие взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающую территорию.

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