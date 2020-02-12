Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)

Парня привлекли к общественным работам в центре столицы на три недели

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео общественных работ парня, который с группой парней повредил в ночь на 29 января LED-подсветку на Аллее художников.

Ранее городской глава заявлял, что будет настаивать на том, чтобы вандалов привлекали к общественным работам в пользу города. Всего за погром на Аллее художников полиция задержала 11 вандалов.

"Наш 20-летний "недогерой", уроженец Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом. На три недели – минимум по три часа ежедневно, парень привлечен к общественным работам. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень"; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Мэр отметил, что считает такое наказание "хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов".

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Кроме того, в Киеве в начале января на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного столичного художника Виталия Гидевана.

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