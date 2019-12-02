"Молился в лесу". В Киевской области нашли пропавшего священника-атошника

В поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала община

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области разыскала православного священника – отца Сергия (в миру Струка Сергея Иосифовича), который пропал в ночь на 30 ноября с места отправления богослужений в пгт Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Киевской области АНдрей Небытов.

В поисковой операции было задействовано 120 сотрудников полиции, также помогала община.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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"Хорошая новость! Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе, нашли! Как пояснил полицейским: "Ходил и молился в лесу"..... Спасибо всем полицейским и обществу за помощь в поисках", – написал Небытов на своей странице в Facebook.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Отметим, что отец Сергий был военным капелланом, участником антитеррористической операции на Донбассе и возглавляет церковный приход Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Киевской епархии УПЦ КП.

Напомним, сообщалось, что в июне 2019-го в Киевской области утонул священник с маленькой дочкой .

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в Белой Церкви патрульные полицейские меньше чем за час нашли пропавшую девочку-подростка.

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