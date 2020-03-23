Мощный взрыв произошел в Киеве: есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 23 марта, в Киеве произошел пожар с последующим взрывом в гараже. ЧП произошло рано утром в гаражном кооперативе "Спутник-2", напротив центрального входа на Лесное кладбище.

"Чрезвычайное происшествие произошло на улице Крайней, 1, в районе 5:30. В гараже прогремел мощный взрыв. На месте завалов спасателям удалось найти одного мужчину. С ожогами его отвезли в больницу скорой помощи. В данный момент сотрудники Киевской службы спасения проводят разборку завалов. Возможно, под стенами гаражей есть кто-то еще", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

Пока причина взрыва не установлена.

Известно, что пострадавший – 1987 года рождения.

Как писали новости "Сегодня", в прошлом году на улице Тургеневской, 16, в Шевченковском районе столицы произошел мощный взрыв, из-за которого полностью уничтожены три гаража и поврежден жилой дом.

Видео: ГСЧС

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама