Мощный взрыв в Киеве: появились новые фото и детали ЧП

Завалы после взрыва разобрали, но вывозить их пока не будут

Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

В субботу вечером на улице Тургеневской, 16, в Шевченковском районе столицы произошел мощный взрыв, из-за которого полностью уничтожены три гаража и поврежден жилой дом.

Прибывшие на место через несколько минут после взрыва спасатели увидели ужасающую картину: перекресток улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской был окутан дымом, из окон одного из домов вылетели стекла. Из-за сильного запаха газа жильцы ближайших домов запаниковали, что может произойти еще один взрыв. Спасатели обследовали здания, находящиеся в эпицентре ЧП, и отключили от газоснабжения часть дома на улице Тургеневской, 16.

"Сейчас идет ремонт поврежденной из-за взрыва газовой трубы. От газа отключен один подъезд жилого дома. В скором времени управляющая компания закончит все работы", — рассказал "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Он также отметил, что угрозы разрушения жилого дома на Тургеневской нет. Помимо ремонта трубы, управляющей компании Шевченковского района надо будет заменить оконные стекла в 30 квартирах. Самые большие разрушения получили семь гаражей, находящиеся во дворе жилого дома, — от трех из них ничего не осталось. Специалисты ГСЧС до самого утра разбирали завалы и с помощью спецтехники поднимали рухнувшие многотонные бетонные плиты.













Сами завалы хоть и разобрали, но вывозить их пока не будут — идет следствие, и они фигурируют как вещественные доказательства. В одном из гаражей рухнувшие плиты раздавили старенький минибус-кофейню. Он не подлежит ремонту. Также серьезные повреждения получили две иномарки: у одной — побитая крыша багажника, у другой — капот. Благо, что в гаражах и автомобилях в это время не было людей, поэтому из-за взрыва никто не пострадал.

ВЕРСИИ. По факту взрыва в полиции открыто уголовное производство.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, из-за утечки газа в одном из гаражей", — сообщили в Нацполиции Киева.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА нам объяснили, что собственник одного из гаражей держал там баллоны с пропаном для заправки своего кофебуса.

"В гараже были найдены баллоны для заправки авто, вероятнее всего, что газ скопился в смотровой яме, из-за чего впоследствии и произошел разрушительный взрыв", — предполагает Роман Ткачук.

Виновному грозит до трех лет лишения свободы. Сумму убытков еще считают.

Видео: ГСЧС

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.

Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.

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