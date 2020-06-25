Мошенники в Киеве "торговали" должностями: новые подробности расследования

Громкое дело передали в суд, фигурантам грозит 12 лет тюрьмы

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мошенников, которые за крупную сумму обещали киевлянину должность топ-чиновника, сообщает полиция Киева.

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Напомним, за приличную сумму в валюте фигуранты предложили мужчине "помощь" в назначении его на должности руководителей областных государственных администраций. В итоге, в конце февраля 2020-го следователи задокументировали, как мошенники завладели деньгами киевлянина, обманув его.

Полицейские задержали участников преступной схемы и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении двух фигурантов направлены в суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Киев захлестнула новая волна мошеннических скитаний по подъездам. Собирают пожертвования якобы на похороны. Также мы писали, что мошенники в Киеве обманывают консьержек.

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