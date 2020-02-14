В Киеве поймали мошенников, которые продавали "должности" в органах власти

При обысках у мошенников нашли гранаты и ртуть

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые продавали виртуальные должности. В частности, они обещали гражданам трудоустройство на руководящие должности в высших органах государственной власти за 50-150 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В уголовном деле фигурируют четыре человека. Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств. Кроме того, были обнаружены гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом, похожим на ртуть.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что мошенники в Киеве обманывают консьержек.

Также аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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