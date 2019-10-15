Мужчина устроил резню в столичном хостеле из-за переставленной мебели

Между двумя мужчинами сначала вспыхнула ссора, а потом произошла и драка

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве после резни в помещении института произошла поножовщина в хостеле на улице Преображенской, в результате которого ранения получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что между жителями хостела на улице Преображенской происходит драка. На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, трое из которых – с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе нанес ножевое ранение живота", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

С места происшествия изъяли нож, а злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") и ч. 1 ст. 121 (2Умышленное тяжкое телесное повреждение2) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. Они не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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