Мужчина жестоко убил тещу в Киеве: появились новые детали и видео с места трагедии

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своей тещи в столице, отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Напомним, что в подвале дома на Харьковском шоссе в Дарницком районе на прошлой неделе обнаружили труп 68-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала 46-летнего зятя убитой.

"Полицейские установили, что накануне между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина нанес теще ножевые ранения", – уточнили в полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве произошло жестокое убийство 61-летнего уроженца Кировоградской области, в совершении которого подозревается его 30-летний сын.

Также сообщалось, что в столице убили 18-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Полтаве.

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