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Мужчину, жестоко убившего отца в Киеве, отправили в психбольницу

20 августа, 14:17

Подозреваемый работал на стройке вместе с отцом, а после убийства сообщил матери о преступлении

/ Фото: Александр Яремчук

Подозреваемого в убийстве собственного отца в Киеве поместили в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что 61-летний отец приехал из Кировоградской области в ​​столицу на заработки и устроился на стройке, после чего взял в помощники своего сына, страдающего психическим расстройством. Проработав почти неделю, сын вернулся домой без отца и сообщил матери, что убил его. Не веря услышанному, женщина позвонила руководителю бригады, после чего бригадир поднялся в помещение временного проживания мужчины, где обнаружил его бездыханное тело с ножевыми ранениями", – говорится в сообщении.

Через несколько часов 29-летнего подозреваемого задержали. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. По ходатайству прокуратуры на время досудебного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде помещения в заведение с оказанием психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

Также в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

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Киев убийство психбольница

Источник: Сегодня

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