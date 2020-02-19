На Караваевых дачах поезд затянул мужчину под перрон

/ Фото: Киев Оперативный

На Караваевых дачах сегодня утром погиб мужчина. По предварительной версии правоохранителей, 54-летнего мужчину зацепил проходящий мимо поезд. Тело затянуло под перрон.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района, на место выезжала следственно-оперативная группа.

"В полицию обратились около пяти часов утра, сообщив, что на Караваевых дачах, возле рельсов, лежит человек. На место выехала следственно-оперативная группа Соломенского района. Предварительно установлено, что мужчину задел проходящий поезд, и затянул под перрон. От полученных травм мужчина умер, на нем была изорванная куртка. При погибшем были документы. Его личность была сразу установлена – он житель Житомирской области, 1966 года рождения. Все личные вещи были при мужчине, поэтому грабеж и воровство мы исключаем", – рассказали нам в полиции Соломенского района.

Событие задокументировано, устанавливается точная причина смерти мужчины.

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