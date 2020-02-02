В Запорожье легковушка протаранила поезд, есть жертвы

/ Фото: Нацполиция

В воскресенье, 2 февраля, в Запорожье произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на улице Стартовой – там Daewoo Lanos врезался в железнодорожный локомотив, тянувший вагон.

Несмотря на то, что железнодорожный переезд был оборудован светофором и специальной звуковой сигнализацией, 44-летний водитель "Ланоса" все равно допустил столкновение и погиб на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), которое, скорее все, будет закрыто по причине смерти самого виновника.

В то же время полиция пытается установить все обстоятельства дела, поэтому обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств с видеорегистраторами, чтобы внести ясность в происшествие и просит откликнуться по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 ДТП, где погибли 3454 человека , в дорожных происшествиях пострадали 32 736 человек. Общее количество ДТП выросло на 7% (за 2018 год было зафиксировано 150120 аварий).

Также сообщалось, что под Киевом поезд сбил насмерть чемпионку Украины по боксу .

Кроме того напомним о курьезном ДТП, где автомобиль коммунальщиков протаранил легковушку:

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