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На метро "Святошин" в Киеве – коллапс: пассажиров призвали идти на другие станции (фото)

18 сентября, 09:15

Наталья Мамчур

На станции возникла пассажирская пробка, а в кассовом зале наблюдается давка

На станции столичного метро "Святошин" утром в среду, 18 сентября, возникла пассажирская пробка. Так, очередь из пассажиров тянется аж в подземный переход.

На станции объявляют, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен (открыты только две двери, чтобы зайти). Сотрудники подземки советуют пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", до которых, впрочем, нужно пройти немалое расстояние.

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При этом в кассовом зале на станции – давка.

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Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Новости "Сегодня" писали, что в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев метро давка святошин

Источник: Сегодня

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