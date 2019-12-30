На Одесской трассе под Киевом Chevrolet после ДТП сгорел дотла: есть пострадавшие (видео)

/ Фото: Информатор

На 43-м километре Одесской трассы в ночь на понедельник, 30 декабря, столкнулись Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщает издание, внедорожник ехал в сторону Одессы и совершал маневр на разворот, а авто Chevrolet ехало в противоположном направлении. В итоге две машины столкнулись, а от удара Aveo отбросило в сторону и оно загорелось. В момент ДТП в машине были двое мужчин и женщина, их госпитализировали. Машина сгорела дотла.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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