В Киеве внедорожник столкнулся с легковушкой: пострадали три человека, видео

В Киеве на мосту Патона внедорожник столкнулся с легковушкой и врезался в отбойник. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser двигался в сторону центра, а после этого выехал на встречку, где авто врезалось в Daewoo Gentra, потеряло колесо и оказалось в отбойнике.

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На видео с камер наблюдения на мосту видно, что водитель Toyota в неадекватном состоянии потерял управление и тараном пошел на встречные автомобили. В результате столкновения три человека из Daewoo оказались в больнице.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли , 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка . В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

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