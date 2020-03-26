На Одесской трассе под Киевом столкнулись фура и два автобуса: есть жертвы

В Киевской области на 54 км автодороги Киев – Одесса в жутком ДТП погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

По данным спасателей, на трассе столкнулись фура Mercedes и два автобуса ПАЗ.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте инцидента погибли два водителя транспортных средств.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Ранее на проспекте Бажана также произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторским автомобилем. В результате столкновения легковушка загорелась. Известно о двух погибших.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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