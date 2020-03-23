Смертельное ДТП с машиной инкассаторов в Киеве: погибли два человека (фото)

Авария произошла недалеко от Южного моста и станции метро "Славутич"

На проспекте Бажана в понедельник, 23 марта, произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторским автомобилем. В результате столкновения легковушка загорелась. Известно о двух погибших.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района, сейчас на месте ДТП работают следователи.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от Южного моста и станции метро "Славутич". В результате лобового столкновения мужчина и женщина, которые находились в автомобиле Chevrolet, получили травмы, несовместимые с жизнью. Инкассаторы не пострадали. На данный момент следователи устанавливают причины и механизм ДТП", – рассказали нам в полиции Дарницкого района.

Был ли в салоне автомобиля ребенок, в полиции не смогли нам ответить. Эта информация уточняется.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве, недалеко от метро "Ипподром", столкнулись два автомобиля Renault.

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