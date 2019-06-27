ФОТОФАКТ. На одной из улиц Киева нашли черно-бурую лису
Животное чуть не угодило под машину
В Киеве на одной из улиц нашли необычную лису-чернобурку. Об этом говорится в сообщении киевской Службы спасения животных в Facebook.
"Лиса выглядит ручной, бегала по улице и чуть не попала под машину, при отлове лиса не кусалась. Ищем прежних хозяев лисы. Рекомендовано указать причину ее потери и улицу, где потеряли. Новых хозяев пока не ищем", – говорится в сообщении.
Ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней.
При этом сообщалось, что столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе.
Также мы писали, что при пожарах на сухостое в Киевской области спасли зайчонка и ежика.
Отметим, что мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. На одной из улиц Киева нашли черно-бурую лису". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дикие животные на дорогах: зоозащитники просят водителей быть внимательнее
Дикие животные часто попадают под колеса авто, отмечают зоозащитники
В Полтавской области лисы устроили "охоту" на людей
Сразу два человека – ребенок и взрослый мужчина – стали жертвами нападения лисиц