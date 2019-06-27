Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. На одной из улиц Киева нашли черно-бурую лису

27 июня, 14:33

Животное чуть не угодило под машину

Фото: киевская Служба спасения животных
Фото: киевская Служба спасения животных.

В Киеве на одной из улиц нашли необычную лису-чернобурку. Об этом говорится в сообщении киевской Службы спасения животных в Facebook.

"Лиса выглядит ручной, бегала по улице и чуть не попала под машину, при отлове лиса не кусалась. Ищем прежних хозяев лисы. Рекомендовано указать причину ее потери и улицу, где потеряли. Новых хозяев пока не ищем", – говорится в сообщении.

Ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней.

При этом сообщалось, что столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе.

Также мы писали, что при пожарах на сухостое в Киевской области спасли зайчонка и ежика.

Отметим, что мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, лиса, спасение животных

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. На одной из улиц Киева нашли черно-бурую лису". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дикие животные на дорогах: зоозащитники просят водителей быть внимательнее

14 мая, 07:02

Дикие животные часто попадают под колеса авто, отмечают зоозащитники

ФОТОФАКТ. В Киеве спасли лису, попавшую в браконьерские силки

10 апреля, 10:01

Лиса уже не сможет вернуться в лес

В Полтавской области лисы устроили "охоту" на людей

9 ноября 2018, 20:48

Сразу два человека – ребенок и взрослый мужчина – стали жертвами нападения лисиц

В Запорожской области бешеная лиса покусала домашних животных

26 октября 2018, 03:03

В Ореховском районе зафиксирована вспышка бешенства диких животных

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях

7 привычек, благодаря которым женщина поднимается в глазах мужчин

«Надо же так ненавидеть»: Собчак критикуют за воспитание сына

Назван самый полезный суп

Выросла и покоряет подиумы: «Самая красивая девочка в мире»

Диета по группе крови: охотничья первая

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Как клетчатка помогает похудеть и где она содержится

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего

Как стирать пуховик в стиральной машине

Обильное питье: печальные последствия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь