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На перекрестке под Киевом, где попал в ДТП Кулеба, произошла новая авария (видео)

19 декабря, 10:57

Столкнулись маршрутка и легковушка

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Видео: DTP KIEV INFO

На перекрестке между Чабанами и Гатным под Киевом, где ранее попал в аварию детский омбудсмен Николай Кулеба, 19 декабря произошло новое ДТП. Об этом сообщается в чате DTP KIEV INFO.

На данный момент известно, что столкнулись маршрутка, которая ехала со стороны Гатного, и легковушка.

О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.

Видео: DTP KIEV INFO

Движение на участке ДТП незначительно усложнено.

Напомним, что правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП с уполномоченным по правам детей Кулебой. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.

Кроме того, сообщалось, что работа опасного светофора на перекрестке в Чабанах была изменена.

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Киев ДТП чабаны Николай Кулеба

Источник: Сегодня

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