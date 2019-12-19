На перекрестке под Киевом, где попал в ДТП Кулеба, произошла новая авария (видео)

На перекрестке между Чабанами и Гатным под Киевом, где ранее попал в аварию детский омбудсмен Николай Кулеба, 19 декабря произошло новое ДТП. Об этом сообщается в чате DTP KIEV INFO.
На данный момент известно, что столкнулись маршрутка, которая ехала со стороны Гатного, и легковушка.
О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.
Движение на участке ДТП незначительно усложнено.
Напомним, что правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП с уполномоченным по правам детей Кулебой. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.
Кроме того, сообщалось, что работа опасного светофора на перекрестке в Чабанах была изменена.
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