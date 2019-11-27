ДТП с Кулебой под Киевом: чиновники заявили, что исправили работу опасного светофора

В полиции говорят, что по поводу изменения работы светофора им ничего неизвестно

/ Фото: Киев Оперативный

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В "Укравтодоре" планируют построить транспортную развязку на перекрестке между Чабанами и Гатным, где произошло страшное ДТП, в котором пострадал Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам детей, и его двое сыновей, а также водитель микроавтобуса Volkswagen. А работу светофора на опасном перекрестке уже изменили.

В полиции говорят, что по поводу изменения работы светофора им ничего неизвестно.

"По поводу работы светофора нужно обращаться к тем, кто обслуживает эту международную трассу, тем, кто устанавливал этот светофор. В рамках уголовного производства мы обязательно к ним обратимся, и они нам должны сообщить о работе светофора все детали – исправен он был или нет. Все это будет добавлено в уголовное производство", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

В "Укравтодоре" говорят, что на перекрестке постоянно происходят идентичные ДТП, когда водители не видят сигнал светофора.

В подрядной организации, которая обслуживает данный светофор, сайту "Сегодня" сообщили, что уже изменили работу светофора на опасном перекрестке в Чабанах.

"Мы уже отрегулировали работу светофора, установили дополнительные предупреждающие дорожные знаки и даже изменили дорожную разметку. Установили около 10 предупреждающих знаков, чтобы водителям было понятно, по каким полосам идет движение автомобилей. Ранее они двигались по крайней левой полосе прямо и налево, а сейчас – только налево. Это создавало опасность для тех, кто выезжал со вторичных дорог – Гатного и Чабанов", – рассказал сайту "Сегодня" Юрий Коваль, представитель подрядной организации по обслуживанию данного светофора.

Он добавляет, что светофор в Чабанах уже работает в более безопасном режиме со вчерашнего дня. До резонансного ДТП он тоже работал нормально, но в другом режиме.

"Он пропускал больше транспорта в направлении трассы Одесса – Киев и это было в приоритете, а выезды со вторичных направлений не были в приоритете. Теперь работу светофора переключено на вторичные направления и развороты, а направления на Киев и Одессу немного "прижали". Нет, пробок из-за этого не будет, но уже так быстро, как раньше, там не проедешь. Работу светофора изменили вчера, он некоторое время не работал, но после обеда его включили", – поясняет Юрий Коваль.

Впрочем, в "Укравтодоре" уверены, что на такой оживленной автомагистрали международного значения наладкой работы светофора проблему не решить. Это возможно лишь при условии строительства на перекрестке в Чабанах удобной и безопасной транспортной развязки. Пока еще неизвестно, во сколько обойдется ее строительство.

"На месте опасного перекрестка в Чабанах нужно строить новую транспортную развязку. Подготовка документации и проведение тендеров займет у нас как минимум полгода. Сама транспортная развязка будет строиться за средства МФО – международных финансовых организаций", – пояснили сайту "Сегодня" в "Укравтодоре".

Отметим, что на этом перекрестке светофор иногда выключен совсем или работает только на желтый сигнал. При этом каким образом там будет реализовано строительство развязки, пока что неясно, так как со стороны Гатного у трассы там уже успели построить высотку.

Напомним, в результате аварии омбудсмен Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости. Водитель автомобиля Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Кулебы, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.

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