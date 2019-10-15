На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП

Иллюстрационное фото: facebook.com/pishovelomist

В центре Киева на велосипедно-пешеходном мосту, который также известен, как "мост Кличко", разбили очередное стекло. Об этом сообщается в паблике "Информатора" в Facebook.

Так, известно, что разбито защитное стекло подсветки, место повреждения не ограждено и по переправе спокойно гуляют туристы.

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Скриншот

Также сообщается, что, по предварительной информации, стекло разбил ребенок накануне вечером, он был с родителями. Семья после инцидента ушла с моста, однако подтверждения этой информации пока нет.

В сети также опубликовано видео с места ЧП.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом начались проблемы с его стеклянным полом. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Позже трещины на "мосту Кличко" заметили и на боковых перилах. Однако, несмотря на проблемы, новая достопримечательность Киева привлекает множество горожан и гостей столицы.

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