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В Киеве из земли забил "гейзер" из кипятка: видео

5 августа, 18:49

Александр Марущак , Стас Кожемякин

В "Киевтеплоэнерго" утверждают, что авария случилась во время гидравлических испытаний

На проспекте Победы в Киеве не прекращаются коммунальные аварии – совсем недавно здесь провалился асфальт, а теперь прорвало трубу с горячей водой.

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Рвануло недалеко от Воздухофлотского путепровода и Центрального дворца бракосочетаний. В результате ЧП возле проезжей части образовался крупный "гейзер".

Видео произошедшего опубликовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный":

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что это их теплосеть.

"На этом участке теплотрассы проводились гидравлические испытания, образовался прорыв с вытеканием воды на поверхность. Прорыв произошел в 16:23. Вытекание воды уже локализировано. На месте работают аварийные бригады", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевтеплоэнерго".

Сколько лет прослужила лопнувшая труба, в данный момент выясняется. Отметим, что рядом с местом прорыва уже несколько лет ведется масштабное строительство высотного жилого дома.

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Напомним, на прошлой неделе аналогичная авария произошла в Днепровском районе столицы, где прорвало трубу на улице Туманяна, в результате чего из-под земли забил гейзер.

А в январе прорыв на теплотрассе произошел на Лыбедской площади – из-за этого кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев ЖКХ проспект победы прорыв трубы
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