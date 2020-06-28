Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горит многоэтажка (видео)

В Киеве на Позняках возле дома, где недавно произошел взрыв, горит многоэтажка. Видео опубликовал Киев Оперативный.
Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3А. На видеозаписи видно, что пламя уже распространилось на этаж выше. Несколько пожарных автомобилей уже прибыли на место происшествия.
Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.
Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.
Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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