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Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горит многоэтажка (видео)

28 июня, 17:07

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Огонь охватил квартиры на двух этажах

В Киеве на Позняках возле дома, где недавно произошел взрыв, горит многоэтажка. Видео опубликовал Киев Оперативный.

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Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3А. На видеозаписи видно, что пламя уже распространилось на этаж выше. Несколько пожарных автомобилей уже прибыли на место происшествия.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

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Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

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Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Киев позняки пожар

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