На станции в Фастове убили мужчину: подозреваемый арестован

Подозреваемый уже был ранее судим

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На железнодорожной станции в Фастове произошло убийство мужчины, подозреваемый арестован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что 14 июля поздно вечером 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на электричке "Киев – Фастов" на железнодорожный вокзал станции "Фастов – 1". Там в ходе внезапно возникшего конфликта с другим мужчиной он нанес ему ножевой удар в живот, после чего тот через некоторое время скончался на месте преступления.

Как выяснилось, злоумышленник уже был ранее судим. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе.

Также в Фастове произошло еще одно жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Тем временем в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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