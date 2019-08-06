На столичном Подоле горел двухэтажный дом: фото и видео 2019-08-06T09:33:00+03:00 Происшествия На Боричевом Току горел отселенный дом

В Киеве после пожара на Кловском спуске, 14/24 в ночь на 6 августа произошло новое возгорание. Как сообщает "Информатор", на Боричевом Току, 27 горело двухэтажное отселенное здание.

ЧП произошло около 1:30. Когда спасатели прибыли на место инцидента, огонь уже охватил часть второго этажа и захватил крышу.

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Пожар локализовали в 2:37, а ликвидировали в 3:35.

Предварительно известно, что при ЧП никто не пострадал. К борьбе с пожаром привлекали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. Так, в квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет – возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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