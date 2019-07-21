В Харьковской области женщина боролась с огнем и оказалась в больнице

Спасатели отчитались о десятках выездов для борьбы с огнем на протяжении одного дня

В селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как рассказали в областном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций, 20 июля на территории домовладения женщины загорелась трава и хозяйственная постройка на площади около 300 квадратных метров.

Заметив пожар, 52-летняя владелица жилого дома, самостоятельно попыталась потушить пожар, но не справилась и позвонила в ГСЧС. С ожогами верхних и нижних конечностей II степени пострадавшую доставили в больницу.

Всего же 20 июля спасатели 32 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. А общая площадь пожаров превысила 18 гектаров.

В ГСЧС советуют не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе, поскольку сейчас в регионе наблюдается наивысшая степень пожарной опасности.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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