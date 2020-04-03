Под Киевом произошел масштабный пожар: дым затянул трассу (фото, видео)

В Броварах 2 апреля произошел масштабный пожар – горел ангар-овощехранилище площадью 700 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

По данным пожарных, овощехранилище загорелась потому, что на помещение склада перекинулся огонь от возгорания травы на площади около 1000 кв. м. На ликвидацию пожара ушло около двух часов.

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При этом в социальных сетях пользователи опубликовали видео, как дым от пожара затянул Броварскую трассу.

Всего на тушении было задействовано 12 пожарно-спасательных автомобилей и 48 человек личного состава.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области в последнее время растет число пожаров на сухостоях. Так, пожары тушили в Белоцерковском, Иванковском районах, а также в Переяслав-Хмельницком районе, Дитятках, Переяславе и Белой Церкви.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная", также загорелись торфяники в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное. При этом жители Троещины страдают от запаха гари.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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