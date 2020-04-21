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На столичном Виноградаре обнаружили жуткую находку

21 апреля, 01:10

Елена Вус

В лесу найден труп

В столичном микрорайоне Виноградарь, где ранее вспыхнул крупный пожар, вечером в понедельник, 20 апреля, обнаружили мертвое тело, закопанное в мешке от мусора.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жуткая находка в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе. В лесу на Виноградаре найден труп, закопанный в мусорном мешке. На месте работает полиция и СОГ", - говорится в сообщении.

Подробности жуткого происшествия устанавливаются.

Ранее из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова. О находке киевляне сразу же сообщили копам, а те установили, что голова была отрезана. По предварительным выводам экспертов, голова принадлежит мужчине и долгое время находилась в воде. Пока что установить личность погибшего не удалось – лица практически нет.

Также в Киеве на улице Героев Севастополя, 22, напротив жилого дома в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка.

А в Кривом роге на берегу озера нашли женское тело – без рук, ног и головы:

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Киев труп лес Виноградарь

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