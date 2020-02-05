На столичном Виноградаре подростки забрались на крышу и бросали бутылки в прохожих (видео)

Скриншот с видео

На столичном Виноградаре на проспекте Порика, 15А подростки устроили опасное развлечение – забрались на крышу дома и бросали бутылки в прохожих. Об этом сообщается в паблике "Наш Виноградарь" в Facebook.

Очевидцы инцидента пишут, что ребята были пьяны.

"Может быть, кто-то узнает своих деток и объяснит правила безопасности. Распивали алкогольные напитки, матерились и кидали бутылки", - говорится в сообщении.

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Жители микрорайона в комментариях возмущаются поведение подростков и отмечают, что вызывали полицию.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое подростков в переходе ограбили 14-летнего жителя Броваров. В полиции уточнили, что подростки напали на броварчанина сзади – один держал его, а второй забрал мобильный телефон. Мобильное устройство несовершеннолетние отнесли в ломбард.

Также на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления. По словам фигурантов, они "хотели просто ограбить мужчину и немного не рассчитали силы". Также появилось видео задержания подростков, в ходе которого едва не произошел самосуд.

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