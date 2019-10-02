На столичной Борщаговке останавливались трамваи: названа причина

Как выяснилось, трамвай сошел с рельс напротив новостроек по бульвару Кольцова

Фото: И. Серов

На столичной Борщаговке около 40 минут утром в среду, 2 октября, не ездили трамваи на скоростной линии. Как сообщили очевидцы, линия была обесточена, поэтому жителям микрорайона пришлось стоять на остановках и ожидать, пока трамвай снова начнет курсировать.

Фото: И. Серов

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Фото: И. Серов

При этом в паблике "Борщаговка" в Facebook пользователи сообщают, что причиной прекращения движения трамваев стало очередное ЧП.

"Народ, трамвая #1 не ждите. Сошел с рельс трамвай напротив новостроек по Кольцова. Приехали ремонтники, будут поднимать и ставить обратно", - говорится в сообщении паблика.

Напомним, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их движение запустили только два дня назад, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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