На столичной Троещине дебошир напал на 19-летнюю патрульную

/ Фото: Нацполиция

В Киеве на улице Закревского мужчина напал на патрульную и сломал ее нагрудную камеру. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, копов вызвали на конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак.

"Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, которые пытались остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудную камеру, размещенную на форменной одежде полицейской, которая сломалась и упала на землю", - говорится в сообщении.

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Дебошира задержали, им оказался ранее несудимый 29-летний местный житель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о объявлено фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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