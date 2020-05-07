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На столичной Троещине идет война за рынок: от обстрела страдают жилые дома

7 мая, 11:05

Александр Марущак

В Киеве снова обстреляли рынок на улице Драйзера

На столичной Троещине разыгралась настоящая война за продуктовый рынок на улице Драйзера, где в прошлом году произошел погром. На днях разборки закончились стрельбой из огнестрельного оружия, из-за чего пули попали в окна балкона в соседнем доме. Благо, никто из людей чудом не пострадал.

Местные жители говорят, что это уже не первое нападение на рынок. Разборки и конфликты тут происходят на протяжении нескольких месяцев, и их микрорайон превратился в такое себе "маленькое Чикаго".

В полиции Деснянского района говорят, что последнее нападение на рынок произошло 4 мая.

"От стрельбы пострадали окна одной из квартир, которая находится в жилом доме через дорогу возле продуктового рынка на Драйзера. По факту, это было нападение на рынок, а спустя определенное время в полицию поступил вызов и жители сообщили, что обнаружили в окнах балкона две дырки от пуль", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района.

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В полиции отмечают, что это уже четвертое нападение на продуктовый рынок по улице Драйзера.

"Из чего производилась стрельба в этот раз, пока неизвестно – экспертиза только назначена. В этом году у нас зафиксировано два факта нападения на рынок. Они объедены в одно уголовное производство. Например, в апреле в результате стрельбы возле рынка пострадали автомобили и витрины магазинов. Нападавших пока не задержали. Их поиск продолжается. Ведется досудебное расследование. Мы рассматриваем три версии: хулиганские действия, намерения довести рынок до полной остановки, а также версия смены собственника рынка", – добавляют в полиции Деснянского района.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестные разбили, обстреляли и подожгли павильоны на рынке на улице Драйзера, 8 на Троещине.

А в октябре 2019 года на территории рынка на Троещине взорвали гранату.

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Киев Троещина обстрелы

Источник: Сегодня

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