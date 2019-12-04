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На столичных Позняках полыхали припаркованные машины

4 декабря, 10:23

На улице Драгоманова сгорели Mazda CX-7, Peugeot и Hyundai Tucson

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в ночь на среду, 4 декабря, во дворе 18-этажного жилого дома на ул. Драгоманова, 15А горели припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:12.

"По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в автомобиле Mazda CX-7 с распространением огня на рядом расположенные автомобили Peugeot и Hyundai Tucson. В 3:33 бойцы ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

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В результате возгорания в автомобилях Mazda и Peugeot огнем уничтожен салон и моторный отсек, в автомобиле Hyundai поврежден передний бампер, зеркало, стекло, колесо и лакокрасочное покрытие.

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Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожары

Источник: Сегодня

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