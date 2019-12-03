В Киеве на парковке взорвался Audi

Автомобиль загорелся в ночь на 3 декабря и в ходе пожара взорвался

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в ночь на вторник, 3 декабря, в районе Шулявки на парковке сгорел автомобиль Audi. Во время пожара также был слышен взрыв. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня около 02:00 был слышен взрыв по адресу Западный переулок, 3Д, недалеко от Шулявки. Как оказалось утром, это сгорел/взорвался автомобиль Audi, который стоял на парковке", – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. На опубликованных в сети фото видно, что автомобиль получил сильные повреждения.

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/ Фото: Киев Оперативный

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Подробности чрезвычайного происшествия на данный момент выясняются.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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