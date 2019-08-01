На столичных Теремках "героя парковки" наказали покрышками

На столичных Теремках очередного "героя парковки" своеобразно "оштрафовали" местные жители.
Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", водитель поставил машину, перекрыв проход к тротуару, за что ему на машину бросили автомобильные шины.
При этом в комментариях к посту пользователи начали шутить, что водителю-нарушителю "бесплатно подарили комплект запасной резины".
Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.
Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".
Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
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