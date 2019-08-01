/ Фото: Киев Оперативный

На столичных Теремках "героя парковки" наказали покрышками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85 2019-08-01T13:34:00+03:00 Происшествия На машину автохама бросили автомобильные покрышки

На столичных Теремках очередного "героя парковки" своеобразно "оштрафовали" местные жители.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", водитель поставил машину, перекрыв проход к тротуару, за что ему на машину бросили автомобильные шины.

/ Фото: Киев Оперативный

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При этом в комментариях к посту пользователи начали шутить, что водителю-нарушителю "бесплатно подарили комплект запасной резины".

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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