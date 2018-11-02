На столичных вокзалах взрывчатку не обнаружили

Информация о минировании Южного железнодорожного и центрального автовокзала Киева не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции на своей странице в Facebook.

"Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено. Полиция ищет псевдоминера", – говорится в сообщении.

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Ранее в полиции заявляли, что злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывных устройств. Взрывчатку на вокзалах искали взрывотехники и кинологи.

Напомним, сообщения о минировании поступили около 19:00 четверга. Как рассказали в полиции Киева, поступило сообщении о минировании железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. С Южного также эвакуировали людей. На месте работает Нацгвардия и кинологическая служба, дежурят медики.

Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.