На столичных вокзалах взрывчатку не обнаружили

Сегодня, 03:41

 Полиция ищет псевдоминера

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Информация о минировании Южного железнодорожного и центрального автовокзала Киева не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции на своей странице в Facebook.

"Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено. Полиция ищет псевдоминера", – говорится в сообщении.

1541120288.2104

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее в полиции заявляли, что злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250  тысяч гривен за неактивацию взрывных устройств. Взрывчатку на вокзалах искали взрывотехники и кинологи.

Напомним, сообщения о минировании поступили около 19:00 четверга. Как рассказали в полиции Киева, поступило сообщении о минировании железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. С Южного также эвакуировали людей. На месте работает Нацгвардия и кинологическая служба, дежурят медики.

Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.
Киев, вокзал, полиция, взрывчатка, заминирование, минирование, злоумышленник
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

"Минер" киевских вокзалов требует 250 тысяч гривен

Вчера, 22:01

По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было

Происшествия

В Киеве задержали пьяного "минера" Бессарабского рынка

Вчера, 12:07

Преступником оказался 26-летний ранее судимый мужчина
Загрузка...

Транспорт

Одну из станций метро в Киеве "заминировали" второй раз за сутки

31 Октября, 10:47

Входы и выходы на станцию закрыты

Происшествия

В киевском торговом центре искали бомбу, людей эвакуировали

31 Октября, 01:24

Подробности инцидента выясняются

Происшествия

metro.kiev.ua

В Киеве "заминировали" станцию метро Льва Толстого

30 Октября, 20:46

Станцию и пересадку закрыли на вход и выход

Происшествия

В Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки Януковича

11 Октября, 12:56

На месте работали кинологи и взрывотехники
Загрузка...