На Теремках жестоко убили 18-летнюю девушку: видео с места ЧП
Погибшую нашли в квартире на улице Вильямса
В Киеве после жестокого убийства 52-летней женщины произошло новое ЧП: в одной из квартир жилого дома на улице Ломоносова, 46/1, в Голосеевском районе столицы нашли убитой 18-летнюю девушку. Об этом сообщает "Информатор".
Как пишет издание, отец девушки обратился в полицию с сообщением о том, что его дочь не выходит на связь с 12:00 23 июля. Также он попросил своего друга заехать на квартиру, где проживала его дочь.
Когда мужчина накануне вечером подошел к квартире, то увидел открытую входную дверь, а на полу – следы крови. Около 20:40 он вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители зашли в квартиру и обнаружили на полу тело 18-летней девушки в луже крови, на погибшей лежал нож.
На данный момент обстоятельства и детали происшествия устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.
Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.
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