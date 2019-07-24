Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

На Теремках жестоко убили 18-летнюю девушку: видео с места ЧП

24 июля, 10:09

Погибшую нашли в квартире на улице Вильямса

Фото: Информатор

В Киеве после жестокого убийства 52-летней женщины произошло новое ЧП: в одной из квартир жилого дома на улице Ломоносова, 46/1, в Голосеевском районе столицы нашли убитой 18-летнюю девушку. Об этом сообщает "Информатор".

Как пишет издание, отец девушки обратился в полицию с сообщением о том, что его дочь не выходит на связь с 12:00 23 июля. Также он попросил своего друга заехать на квартиру, где проживала его дочь.

Фото: Информатор

Когда мужчина накануне вечером подошел к квартире, то увидел открытую входную дверь, а на полу – следы крови. Около 20:40 он вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители зашли в квартиру и обнаружили на полу тело 18-летней девушки в луже крови, на погибшей лежал нож.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

На данный момент обстоятельства и детали происшествия устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, убийство, девушка

Вы сейчас просматриваете новость " На Теремках жестоко убили 18-летнюю девушку: видео с места ЧП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналисты передали Зеленскому секретную информацию по делу об убийстве Шеремета

Вчера, 17:14

По мнению журналистов и активистов, организаторы убийства Шеремета находятся в Киеве

Убийство Павла Шеремета: в Нацполиции раскрыли детали расследования

Вчера, 16:11

Следователи изучают сотрудничество Шеремета с убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым

Дело об убийстве Шеремета: в Нацполиции назвали основные версии

Вчера, 15:34

Причиной убийства могла послужить профессиональная деятельность Шеремета

Дело Шеремета: Зеленский слушает силовиков о расследовании убийства, видео

Вчера, 14:55

Три года прошло после резонансного покушения на известного журналиста, а у следствия только "горячие версии"

Почему снятся кошмары?

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро

Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Huawei могут отключить от Android

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

В Украине нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

Google ужесточает политику в отношении лутбоксов

Грустная судьба чудесных советских актрис

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

22 июля, 07:51

Нардепы хотят жестких наказаний для преступников, а эксперты предупреждают об исках в ЕСПЧ

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Шэрон Стоун в стиле бохо прошлась по магазинам в Беверли-Хиллз

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь